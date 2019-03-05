Лаборатория омоложения открылась в Перми

В Перми появилась антивозрастная лаборатория. Там тестируют разные косметические средства для поддержания женской молодости. Сейчас в серию пошли новинки от одного из французских брендов. Говорят, что эти средства легко заменяют собой процедуры, обычно связанные с подкожными инъекциями.

К обновлению призывает древнеегипетская богиня Сатис. Именно в честь нее назвали легендарную марку французской косметики, в которой соединились лучшие традиции СПА-индустрии. Пермякам ее представили впервые на открытии лаборатории омоложения «Anti-age». Галина Виноградова о бренде наслышана, но познакомиться хотелось вживую.

Галина Виноградова, клиент лаборатории омоложения «Anti-age»: "Хотелось бы все новое попробовать на себе. Узнать, чем оно отличается от других, которые есть на нашем рынке".

Изысканные французские ароматы, легкие текстуры. В арсенале средства, которые даже дома дадут профессиональный эффект. Например, ампульные концентраты помогут решить сразу несколько задач, и если их использовать утром и вечером, в течение недели дадут видимый эффект омоложения. Есть и другие уникальные средства, в том числе с эффектом ботокса.

Ольга Щербак, ведущий тренер, косметолог-эстетист бренда «Sothys» в России: "Этот продукт позволит очень быстро разгладить мелкие морщинки, снять напряжение с кожи вокруг глаз и заполнить кожи гилауроновой кислотой, полезными маслами".

Еще одна инновация лаборатории - возможность получить индивидуальный генетический паспорт, который делается на основе теста.

Генетический тест поможет узнать, в каком состоянии сейчас находится кожа, проанализировать причины косметологических неудач, но самое главное - подобрать действенную индивидуальную методику.

В том числе и аппаратного омоложения. В основе процедуры точное воздействие лазером. За счет этого активируется выработка коллагена кожи и ускоряется процесс регенерации. Еще один прорыв - методика «geneo+». Здесь в борьбу за восстановление функции клеток кожи и активации ее ресурсов вступают 4 технологии.

Оксана Кирсанова, ведущий косметолог лаборатории омоложения «Anti-age»: "Эта насадка триполяр. На ней делается RF-процедура - мгновенный лифтинг кожи. Насадка ультрасаунд - доставка биологически активных веществ при помощи ультразвука внутрь кожи".

Это не единственные процедуры в лаборатории омоложения «Anti-age». Дата открытия весьма символична. Первый день весны отныне здесь будут встречать под девизом красоты и молодости.