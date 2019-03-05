В этом году на Масленицу нешуточная борьба за гостей развернется между пермской эспланадой и Хохловкой. На первой - центром праздника станет по-весеннему украшенная елка, а в архитектурном музее праздновать уже начали и будут всю неделю. В воскресенье, 10 марта, чучело будут жечь в темноте.

Масленица пришла, отворяй ворота. Сегодня первый день - встреча! Традиционно в понедельник друзья и родственники встречались для того, чтобы обсудить планы на праздничную неделю. На таких встречах уже начинали есть блины и петь песни.

Проиллюстрировать все традиции буквально по дням в этом году решили в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

Станислав Малыгин, заведующий архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка»: "Все сюрпризы раскрывать не буду. У нас многие интерактивные площадки, многие задумки будут делаться впервые. Хотя очень много и традиционного, настоящего исторического".

Традиционные забавы для этих дней - катание с гор, песни, танцы, игры, во время которых молодой человек мог показать девушке свою симпатию. А также ярмарки с разными товарами и обязательно площадной театр.

Впервые в этнографическом музее «Хохловка» на масленичную программу будет представлен Театр Петрушки.

Масленица для православных - праздник особый. Берёт своё начало из язычества. На Руси, уже православной, на протяжении всей неделе разрешалось веселиться и в буквальном смысле объедаться блинами. Примета - чем больше съешь, тем удачливее будет год. Блины ели, потому, что в последнюю неделю перед постом мясо употреблять уже нельзя, а вот молоко, масло, яйца ещё можно.

Широко и с выдумкой готовятся к проводам Масленицы в этом году в Перми. На главной площади перед Театром-Театром ёлку решили не убирать, а украсить по-весеннему цветами и бабочками, тем самым ещё раз дать понять зиме, что ей пора бы уже и уступить дорогу тёплым дням.