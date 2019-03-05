В Губахе появился первый компьютерный томограф

В Губахинской районной больнице начал прием пациентов новенький компьютерный томограф. Раньше ближайший такой диагностический аппарат находился в Перми. Кому и что еще купит краевая казна в этом году?

Первый компьютерный томограф в губахинской больнице появился в конце февраля. За неделю провели уже почти сотню обследований, возможности медицинской диагностики теперь значительно расширились.

Эльвира Плетенкина, рентген-лаборант кабинета компьютерной томографии: "Позволяет изучить появление каких-то злокачественных новообразований, позволяет изучить структуру внутренних органов и костную систему. Появление компьютерного томографа в нашем городе - это событие, которое трудно переоценить".

Со времен изобретения Рентгеном X-лучей прошло уже более сотни лет. С тех пор аналоговые снимки кое-где еще сохранились, но будущее за цифровым изображением, совсем как в новом томографе.

Цифровые изображения обрабатывают врачи-рентгенологи из Перми. Заключение готово в самые короткие сроки, все благодаря мгновенной передаче информации.

Лариса Титова, руководитель филиала ГБУЗ ПК «ГКБ №4» в г. Губаха: "Посредством единой информационной сети отправляется в город Пермь. Врач-рентгенолог видит послойные срезы тех исследований, которые назначают лечащие врачи здесь".

Аппаратный комплекс обслуживает три территорий, кроме Губахи сюда приезжают пациенты из соседних Кизела и Гремячинска. По поручению губернатора в прошлом году региональные власти увеличили объем закупаемой медицинской техники в 4,5 раза. В прошлом году приобретено почти 900 единиц оборудования.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Эти темпы сохранятся и в 2019 году. Будет приобретено необходимое оборудование в рамках национальных проектов «Здравоохранение» для кардиологической и онкологической служб, будет приобретаться оборудование для детских поликлиник".

В планах губахинской больницы теперь приобретение аппарата с оцифровщиком рентгеновских снимков. А для комфорта пациентов в поликлиниках КУБа до конца года должны отремонтировать зоны ожидания и регистратур.