Тренеры ХК «Молот-Прикамье» подали заявления об увольнении

В клубе «Молот-Прикамье» официально подтвердили информацию о том, что тренерский штаб команды в полном составе подал заявления об увольнении. Чья была инициатива - не сообщается. Пресс-секретарь клуба в телефонном разговоре с «Вестями» лишь уточнил, что отставка тренеров связана с более чем неудачным сезоном «Молота». Теперь бывшие наставники передают дела. Кому - не сообщается. О кандидатуре нового главного тренера молотобойцев пока также ничего неизвестно.