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Тренеры ХК «Молот-Прикамье» подали заявления об увольнении
В клубе «Молот-Прикамье» официально подтвердили информацию о том, что тренерский штаб команды в полном составе подал заявления об увольнении. Чья была инициатива - не сообщается. Пресс-секретарь клуба в телефонном разговоре с «Вестями» лишь уточнил, что отставка тренеров связана с более чем неудачным сезоном «Молота». Теперь бывшие наставники передают дела. Кому - не сообщается. О кандидатуре нового главного тренера молотобойцев пока также ничего неизвестно.
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