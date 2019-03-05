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Проект новой маршрутной сети: дискуссии продолжаются

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новая маршрутная сеть

Проект новой маршрутной сети представили жителям Свердловского района Перми. Людям предложили высказать своё мнение по поводу внедрения бесплатных пересадок, безналичной оплаты проезда и изменения схемы движения каждого маршрута, пролегающего по территории района.

Сейчас в городе разрабатывается проект новой транспортной модели, для того чтобы повысить скорость передвижения пассажиров, сократить время ожидания транспорта, а также включить в сеть новые микрорайоны. Также планируется сократить дублирующие маршруты.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы: "С одной стороны, ставится задача оптимизации, чтобы мы, допустим, убрали троллейбусы, заменили на новые автобусы, сократили время ожидания транспорта. Но вместе с тем, люди привыкли к определённому транспорту. И как раз такие встречи позволяют выявить узкие места, что надо откорректировать в новой маршрутной сети".

обсуждение

Заявлено, что все изменения будут внедряться поэтапно и только при условии, что будет возможна бесплатная пересадка. Участники встречи смогли выразить пожелания в отношении каждого маршрута. Также им представили несколько перспективных направлений: к примеру, предлагается соединить микрорайоны Крохалева и Мильчакова автобусом № 45, а движение 62 перенести с улицы Мира на Шоссе Космонавтов.

Виктор Козин, председатель ТОС "Егошиха": "Полный зал, много замечаний, много дискуссий. Конструктивный разговор - в принципе, все замечания слушают, записывают, идут навстречу".

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 05.03.2019 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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