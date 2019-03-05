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Главное - убирать снег, не снижая темпов

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инспекция

Основная задача - не снижать темпов вывоза снега с улиц Перми. Ее ставит подрядчикам мэр Дмитрий Самойлов. По данным специализированных полигонов, в сутки к ним приезжает около тысячи машин. Становится ли краевая столица от этого более проходимой - понять это в разных точках и районах постарался и градоначальник.

Собрав глав городских районов и руководителей подрядных организаций в одном автобусе, Дмитрий Самойлов предупреждает - ездить будем долго. Аномально снежный февраль сыграл свою роль - количество жалоб от горожан увеличилось - по Свердловскому району в 10 раз, по Мотовилихинскому - в 11, Ленинскому - 13, Индустриальному - 15. Первая остановка - набережная. Здесь хоть и работает трактор, но уличные тренажеры, к примеру, стоят в сугробах.

Улица Пермская - проезд расчищен, но на обочинах и в парковочных карманах сугробы. Так как относится она ко второй категории, у подрядчиков есть 2 дня, чтобы вывезти снег.

снег

Центральный рынок - крупный транспортный узел. Остановки от снега очищены. Инспекция продолжается под землей. В ближайшее время договоры аренды с торговцами подземного перехода будут расторгнуты.

Перемещаемся в Индустриальный район. Улицу Качалова можно смело переименовать в «Сталактитную». Из-за наледи на крышах домов на управляющие компании уже составлены протоколы. Некачественная уборка была зафиксирована и на улице Мира - заваленные снегом тротуары в первой категории не допустимы.

Во время инспекции по количеству техники на дорогах лидером стал Свердловский район.

По маршруту следования встречается как снегоуборочная техника, так и КАМАЗы, наполненные снегом. Это говорит лишь о том, что подрядчики времени не теряют и не сидят сложа руки.

В числе антигероев - микрорайон Висим. Сугробы на обочинах сужают проезжую часть. Жители Мотовилихи жалуются и на уборку тротуаров.

Жители Перми: "С остановки Рабочий поселок вдоль улицы Уральской невозможно пройти. Так-то чистят неплохо, но иногда снега навалит столько, что не справляются".

Не справляются, в том числе и из-за припаркованных автомобилей. Речь уже об улицах третьей категории.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Вариант единственный - перекрывать квартал улицы полностью и вывозить снег".

Такая практика уже есть. Чаще всего ночью на время перекрывают улицу. В работе помогают сотрудники ГИБДД. Автомобилистов предупреждают заранее, впрочем, тем, кто привык парковаться на улице Хрустальной, надо быть готовым к уборке в первую очередь.

 

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 05.03.2019 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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