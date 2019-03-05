Рэпер Тимати за слова ответит

Бывший депутат краевого парламента Александр Телепнев, отбывающий срок в колонии-поселении за то, что побил музыканта Андрея Ширмана, может порадоваться первой победе во всей этой истории. Мещанский суд Москвы удовлетворил его исковые требования и постановил взыскать с Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати, 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что Телепнев изначально оценил свою обиду в 300 тысяч. Рэпер в интернете допустил разного рода оскорбления в адрес экс-политика, которые лингвистическая экспертиза признала оскорбительными и унижающими честь и достоинство. Юнусов тогда выступал в защиту своего друга DJ Smash, которого в Перми побили Телепнев и его друг Ванкевич. Обидные слова он писал в социальных сетях и произносил в интервью журналистам. Но в зале суда и его коридорах Юнусов и Телепнев в конфликтных ситуациях замечены не были.