В Перми состоялся уникальный турнир по "ШахмоКарате". Интересное и необычное соревнование, в участниках которого всё должно быть прекрасно: и ум, и тело, и командный дух.

Даже когда судьи единогласно отдают победу противнику- нужно соблюдать политесс на ковре. Дисциплина японских бойцов - притча во языцех и хороший пример для учеников профильной школы №32. Урокам карате здесь ежедневно посвящают не менее часа.

Согласно восточной философии, ступивший на путь карате должен обладать не только отличной физподготовкой, но и развитым мышлением. Воплотилась идея в уникальном турнире - "Шахмокарате". По нестандартной для спортсменов схеме чередуются партии в шахматы и спарринг, всё происходит в одном зале по кругу.

Многоборцам от 7 до 9 лет, это ученики вторых и третьих классов школы №32 и Пермской кадетской школы №1. Они уже победили на своих внутренних отборах. Время применять аналитические навыки в борьбе с незнакомыми конкурентами.

Арифметика простая- за победу на этапе - начисляется балл. Результат идёт в зачёт всей команды - ещё один воспитательный момент. Сильнее в этот раз была сборная хозяев - из школы №32.

Здесь на татами всё: шахматы, борьба, фехтование. Сверхзадача многоборья весьма прозрачна- воспитание разносторонне развитой личности.