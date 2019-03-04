Масленица - праздник длиной в неделю
Сегодня по всей России начинают отмечать Масленицу и провожать зиму. Праздник этот длится целую неделю. Обязательным условием для него является безграничное поедание блинов. Раньше считалось, что чем больше блинов ты съешь, тем богаче и удачнее сложится год.
Как известно, каждый день Масленичной недели имеет своё название. Понедельник в старину называли Встреча. Все друзья встречались и договаривались, что и в какой день будут делать. Вторник традиционно назывался Заигрышем, среда-Лакомка, четверг - разгул, пятница - тёщин вечерок, суббота - золовкины посиделки, а воскресенье-прощание. В этом году впервые все эти дни будут проиллюстрированы в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка".
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