В Перми уничтожили запретный сыр
Сотрудники пермской таможни и регионального Россельхознадзора обнаружили, изъяли из оборота и уничтожили сыр, который запрещён к ввозу и распространению на территории России. Запрещённую продукцию намеревался реализовать один из пермских предпринимателей, сделать это ему не удалось. В общей сложности было изъято почти 350 килограммов сыра, который был вывезен на полигон и уничтожен.
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