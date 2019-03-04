В Перми уничтожили запретный сыр

Сотрудники пермской таможни и регионального Россельхознадзора обнаружили, изъяли из оборота и уничтожили сыр, который запрещён к ввозу и распространению на территории России. Запрещённую продукцию намеревался реализовать один из пермских предпринимателей, сделать это ему не удалось. В общей сложности было изъято почти 350 килограммов сыра, который был вывезен на полигон и уничтожен.