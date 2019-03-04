В России закончилась «дачная амнистия»
В России закончилась "дачная амнистия" - упрощенная схема строительства на участке, которая действовала с 2006 года. Теперь тем, кто еще в процессе строительства дома или только планирует его возводить, нужно сначала получить на это разрешение у местной администрации. Там в течение 7 дней должны решить, соответствует ли объект градостроительным нормам. На строительство дается 10 лет. После завершения строительства нужно вновь уведомить органы местного самоуправления, направив техничесткую документацию и план.
Светлана Лыкова, начальник отдела Индустриального района г. Перми Управления Росреестра по Пермскому краю: "В случае если гражданин не оформит своих прав на объект недвижимости, при выявлении таких объектов администрацией постройка может быть признана самовольной".
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