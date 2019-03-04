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Пермь попала в список самых «кофейных» городов России

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Пермь попала в список самых «кофейных» городов России. Социологическое исследование провело агентство ZOOM MARKET. Респонденты отвечали на вопросы о кофе. Пьют ли его, как часто, какой и где. Большего всего кофеманов оказалось в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.  Пермь оказалась всего лишь на 15 месте списка.

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 04.03.2019 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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