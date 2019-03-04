Пермь попала в список самых «кофейных» городов России. Социологическое исследование провело агентство ZOOM MARKET. Респонденты отвечали на вопросы о кофе. Пьют ли его, как часто, какой и где. Большего всего кофеманов оказалось в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Пермь оказалась всего лишь на 15 месте списка.