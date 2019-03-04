Ёлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочками

Гирлянды на главной городской елке сегодня меняют на цветы и бабочки. В Перми городские власти решили не убирать пока главную новогоднюю елку, изменится только украшение. Площадь перед Театром - Театром готовят к Масленице. Подрробности выясняла корреспондент Мария Белостоцкая.