Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье на уходящей неделе встречали новые пианино, изучали первые весенние прогнозы погоды и готовились впервые увидеть специальную масленичную елку. Эти и другие темы последних дней, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Цифры недели

18 уже здесь. А всего будет 39. Это новые пианино, которые получат музыкальные школы Пермского края. Часть уже получена и отправляется в территории Прикамья. Инструменты уедут в Верещагино, Кудымкар, Барду, Куеду, Горнозаводск, Губаху, Чайковский. В списке полтора десятка пунктов. Для того чтобы это случилось, нужно было договориться четырем ведомствам: федеральному Минпромторгу, краевому правительству, краевому Минкульту и поставщику инструментов. Общая стоимость поставки - 13 миллионов 600 тысяч рублей. Это акция «два в одном»: музыкальные школы получат столь необходимые новые инструменты, а их отечественный производитель - гарантированный заказ от государства.

Объект недели

Елка новогодняя, она же - масленичная. Главный пермский символ праздника зимнего «переоденут» к празднику наступления весны. Шары и звезды снимут и заменят на цветы и бабочек. Это эксперимент. Если все получится, то он вполне может превратиться в городскую традицию. Все станет понятно уже 10 марта. В этот день пермяки у Театра -Театра будут отмечать праздник Масленицы. Таким образом, нынче елка переживет построенный вокруг нее зимний городок. Но ненадолго. Обещано, что уже 11 марта уже масленичную елку тоже отправят на длительные каникулы.

Видео недели

Ничего необычного только на первый взгляд. Место действия - автодорога в окрестностях Гремячинска. Ситуация - архиузнаваемая: легковушку занесло на скользкой дороге, и она улетела в сугроб. В таких случаях, чем дальше от крупных мегаполисов, тем меньше надежды на помощь служб специальных. Водитель либо сам выкарабкивается, либо ему помогают коллеги - автомобилисты. Так все случилось и на этот раз. Правда, среди добровольных помощников оказался и проезжавший мимо депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов. Говорят, что и копал, и машину толкал наравне с остальными. Он смело может ставить галочку в графе «реальная помощь избирателям». А все случившееся вспомнит тогда, когда в Думе нужно будет принимать решение по очередному «дорожному» вопросу.

Прогноз недели

Первое весеннее тепло - уже совсем скоро. Синоптики обещают пермякам теплый март. Конечно, сразу весна не наступит. Возможны еще серьезные «минусы» по ночам. Да и снега пока только прибавляться будет. В первые мартовские дни обещаны чуть ли не ежедневные снегопады. При дневной температуре в районе ноля градусов это штука, конечно, малоприятная, но неизбежная. Именно в марте синоптики ждут годового максимума - 80-сантиметрового снежного покрова. Потом все начнет таять.