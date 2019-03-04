Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов Морозов

Ёлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочками →

Пермский край. Неделя за 159 секунд

смотреть видео

159 секунд

В Прикамье на уходящей неделе встречали новые пианино, изучали первые весенние прогнозы погоды и готовились впервые увидеть специальную масленичную елку. Эти и другие темы последних дней, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Цифры недели

18 уже здесь. А всего будет 39. Это новые пианино, которые получат музыкальные школы Пермского края. Часть уже получена и отправляется в территории Прикамья. Инструменты уедут в Верещагино, Кудымкар, Барду, Куеду, Горнозаводск, Губаху, Чайковский. В списке полтора десятка пунктов. Для того чтобы это случилось, нужно было договориться четырем ведомствам: федеральному Минпромторгу, краевому правительству, краевому Минкульту и поставщику инструментов. Общая стоимость поставки - 13 миллионов 600 тысяч рублей. Это акция «два в одном»: музыкальные школы получат столь необходимые новые инструменты, а их отечественный производитель - гарантированный заказ от государства.

Объект недели

Елка новогодняя, она же - масленичная. Главный пермский символ праздника зимнего «переоденут» к празднику наступления весны. Шары и звезды снимут и заменят на цветы и бабочек. Это эксперимент. Если все получится, то он вполне может превратиться в городскую традицию. Все станет понятно уже 10 марта. В этот день пермяки у Театра -Театра будут отмечать праздник Масленицы. Таким образом, нынче елка переживет построенный вокруг нее зимний городок. Но ненадолго. Обещано, что уже 11 марта уже масленичную елку тоже отправят на длительные каникулы.

Видео недели

Ничего необычного только на первый взгляд. Место действия - автодорога в окрестностях Гремячинска. Ситуация - архиузнаваемая: легковушку занесло на скользкой дороге, и она улетела в сугроб. В таких случаях, чем дальше от крупных мегаполисов, тем меньше надежды на помощь служб специальных. Водитель либо сам выкарабкивается, либо ему помогают коллеги - автомобилисты. Так все случилось и на этот раз. Правда, среди добровольных помощников оказался и проезжавший мимо депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов. Говорят, что и копал, и машину толкал наравне с остальными. Он смело может ставить галочку в графе «реальная помощь избирателям». А все случившееся вспомнит тогда, когда в Думе нужно будет принимать решение по очередному «дорожному» вопросу.

Прогноз недели

Первое весеннее тепло - уже совсем скоро. Синоптики обещают пермякам теплый март. Конечно, сразу весна не наступит. Возможны еще серьезные «минусы» по ночам. Да и снега пока только прибавляться будет. В первые мартовские дни обещаны чуть ли не ежедневные снегопады. При дневной температуре в районе ноля градусов это штука, конечно, малоприятная, но неизбежная. Именно в марте синоптики ждут годового максимума - 80-сантиметрового снежного покрова. Потом все начнет таять. 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 04.03.2019 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов Морозов

Синоптики пообещали пермякам морозы, переходящие в дождь

В Перми стартовали экскурсии на ретро-поезде

«Хохловка» приглашает на Масленицу

Автобусы Перми будут ходить по-новому

На совете по делам инвалидов обсудили развитие центров комплексной реабилитации

Счастливые и раздетые: как пермяки встречали весну

Ваза, которой 3 тысячи лет: пермякам показали историческую сенсацию

Сотрудники МЧС в срочном порядке проверили ледовые переправы

Вести Пермь. События недели 03.03.2019


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов Морозов

Ёлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочками →

Обратите внимание

в Перми

В России закончилась «дачная амнистия»

Что делать тем, кто еще в процессе строительства дома или только планирует его возводить?
04.03.2019 в 16:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Пермь попала в список самых «кофейных» городов России

Большего всего кофеманов оказалось в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.
04.03.2019 в 16:03

Метки: в Перми, Общество, В России

Ёлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочками

Городские власти решили не убирать пока главную новогоднюю елку, изменится только украшение.
04.03.2019 в 15:41

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
04.03.2019 в 15:25

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева

Рэпер нелицеприятно высказался в адрес обидчика своего друга DJ Smash
04.03.2019 в 14:38

Метки: В России, в Перми, Общество

В России

В России закончилась «дачная амнистия»

Что делать тем, кто еще в процессе строительства дома или только планирует его возводить?
04.03.2019 в 16:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Пермь попала в список самых «кофейных» городов России

Большего всего кофеманов оказалось в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.
04.03.2019 в 16:03

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяк Владислав Киселев завоевал золотую медаль Всемирной зимней универсиады

Спортсмен занял первое место в спортивном ориентировании
04.03.2019 в 16:00

Метки: В России, в Пермском крае, Спорт

Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева

Рэпер нелицеприятно высказался в адрес обидчика своего друга DJ Smash
04.03.2019 в 14:38

Метки: В России, в Перми, Общество

С чем блины? Названа самая популярная начинка главного блюда Масленицы

В этом году Масленица празднуется с 4 по 10 марта
04.03.2019 в 10:27

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

Лента новостей RSS каналы

В России закончилась «дачная амнистия»В России закончилась «дачная амнистия»

Пермь попала в список самых «кофейных» городов РоссииПермь попала в список самых «кофейных» городов России

Пермяк Владислав Киселев завоевал золотую медаль Всемирной зимней универсиадыПермяк Владислав Киселев завоевал золотую медаль Всемирной зимней универсиады

Ёлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочкамиЁлку у Театра-Театра украсили цветами и бабочками

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Суд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата ТелепневаСуд обязал Тимати заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата Телепнева

В честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов МорозовВ честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов Морозов

Синоптики пообещали пермякам морозы, переходящие в дождьСиноптики пообещали пермякам морозы, переходящие в дождь

Пермячка отсудила четверть миллиона рублей за падение с крыльца подъездаПермячка отсудила четверть миллиона рублей за падение с крыльца подъезда

В Перми стартовали экскурсии на ретро-поездеВ Перми стартовали экскурсии на ретро-поезде

Генпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском краеГенпрокуратура проводит «горячую линию» по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья в Пермском крае

«Хохловка» приглашает на Масленицу«Хохловка» приглашает на Масленицу

Автобусы Перми будут ходить по-новомуАвтобусы Перми будут ходить по-новому

На совете по делам инвалидов обсудили развитие центров комплексной реабилитацииНа совете по делам инвалидов обсудили развитие центров комплексной реабилитации

Большая вода: когда ждать паводка?Большая вода: когда ждать паводка?

В Прикамье вынесли приговор чиновнице, которая ради новой квартиры прописала свою семью в расселяемый домВ Прикамье вынесли приговор чиновнице, которая ради новой квартиры прописала свою семью в расселяемый дом

Счастливые и раздетые: как пермяки встречали веснуСчастливые и раздетые: как пермяки встречали весну

Ваза, которой 3 тысячи лет: пермякам показали историческую сенсациюВаза, которой 3 тысячи лет: пермякам показали историческую сенсацию

С чем блины? Названа самая популярная начинка главного блюда МасленицыС чем блины? Названа самая популярная начинка главного блюда Масленицы

Сотрудники МЧС в срочном порядке проверили ледовые переправыСотрудники МЧС в срочном порядке проверили ледовые переправы

Вести Пермь. События недели 03.03.2019Вести Пермь. События недели 03.03.2019

Зима не сдаётсяЗима не сдаётся

Нажмём на газНажмём на газ

4 марта начинается Масленичная неделя4 марта начинается Масленичная неделя

Нелюдь. 22-летний пермяк изнасиловал, а потом избил до смерти двухлетнюю девочкуНелюдь. 22-летний пермяк изнасиловал, а потом избил до смерти двухлетнюю девочку

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную