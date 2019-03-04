В честь проводов зимы состоялся забег Снегурочек и Дедов Морозов

В Балатовском парке прошел забег Снегурочек и Дедов Морозов. «Здравствуй, весна! До свидания, морозы!» - такой девиз сопровождал символичные соревнования в честь проводов зимы. Основные участники - дети. Самому маленькому 4 года, взрослому - 14.

Несмотря на то, что в костюмах Деда Мороза и Снегурочки были далеко не все, проводить зиму мог любой желающий. Четыре самых маленьких участника бежали стометровку, ребята постарше - 300 метров.