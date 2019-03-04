Синоптики пообещали пермякам морозы, переходящие в дождь





Морозы, переходящие в дождь. Синоптики обещают Пермскому краю крайне необычную погоду. Прогноз по телефону "Вестям" представил постоянный эксперт Андрей Шихов.

"Сегодняшняя ночью была достаточно холодной: в Перми температура упала до минус 20, а местами по краю до минус 27. Такой же и еще более холодной будет и предстоящая ночь. Завтра днем начнет увеличиваться облачность, температура повысится до минус пяти градусов. По-настоящему сильное потепление ожидается в среду - на большей части края температура повысится до положительных значений: плюс один - плюс три градуса. Ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, а также усиление ветра. По северу края ожидается сильный снегопад, более 10 мм осадков мжет выпасть. Потепление продлится примерно сутки, 7 марта его сменит столь же резкое похолодание с сильной гололедицей на дорогах. Температура опустится до минус пяти - минус семи градусов. Предварительно 8 марта будет более комфортная погода с отрицательной температурой в течение дня. Ночью может быть около -10, а днем около -5", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.