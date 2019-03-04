«Хохловка» приглашает на Масленицу

У православных христиан сегодня первый день масленичной недели. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и фольклорный проект «Река» подготовили интерактивную программу к Масленице. С сегодняшнего дня и по 8 марта в музее будут разыгрываться все основные события масленичной недели. Гости разучат песни и кричалки на встречу, обход дворов и прощание.