«Хохловка» приглашает на Масленицу
У православных христиан сегодня первый день масленичной недели. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и фольклорный проект «Река» подготовили интерактивную программу к Масленице. С сегодняшнего дня и по 8 марта в музее будут разыгрываться все основные события масленичной недели. Гости разучат песни и кричалки на встречу, обход дворов и прощание.
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