Автобусы Перми будут ходить по-новому

Автобусные маршруты в центре укоротят, а ещё запустят новые. Эти изменения обсуждают с жителями Перми. В Свердловском районе встреча по проекту новой маршрутной сети состоится сегодня в 18:00 в здании районной администрации, а с жителями Ленинского района встреча состоится 5 марта.