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Автобусы Перми будут ходить по-новому
Автобусные маршруты в центре укоротят, а ещё запустят новые. Эти изменения обсуждают с жителями Перми. В Свердловском районе встреча по проекту новой маршрутной сети состоится сегодня в 18:00 в здании районной администрации, а с жителями Ленинского района встреча состоится 5 марта.
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