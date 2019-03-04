В Перми стартовали экскурсии на ретро-поезде
В минувшие выходные в Перми появились регулярные поездки на экскурсионном ретро-паровозе. Машина 1956 года выпуска работает на угле. Со 2 марта состав отправляется со станции Перми II каждую субботу в 10.00. Маршрут - до станции Левшино и обратно.
В пути пассажиров паровоза сопровождает экскурсовод.
К паровозу прицеплен один вагон, рассчитанный на 58 мест. Все места заняты, так что интерес к подобным вояжам есть.
Идея возникла недавно и теперь реализуется пермскими железнодорожниками и одной из туристических компаний. Маршрут с Перми-2 до Лёвшино выбрали потому, что он относительно короткий, но за это время пермяки успеют узнать много интересных фактов о городе и железной дороге.
Участники экскурсии могли попасть в кабину паровоза, увидеть огнедышащую топку и подать гудок.
В Лёвшино по плану получасовая остановка, во время которой можно было пофотографироваться, заглянуть на вокзал и поделиться впечатлениями, выложив фотографии в интернет.
Начало экскурсиям на ретро-поезде положено. Планируется, что такие субботние поездки будут продолжаться до лета. Затем организаторы посмотрят, насколько предложение окажется популярным.
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