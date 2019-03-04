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На совете по делам инвалидов обсудили развитие центров комплексной реабилитации

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технические средства прокат

В Перми при участии губернатора Пермского края Максима Решетникова прошло заседание совета по делам инвалидов. Обсуждали развитие специализированных центров помощи, которые обеспечивают нуждающихся необходимыми техническими приспособлениями. Сейчас при центрах начали работу специалисты-консультанты, что признано очень эффективным нововведением.

На базе центра комплексной реабилитации инвалидов успешно действует пункт временного предоставления технических средств реабилитации - будь то коляски, трости или ходунки.

Для того чтобы получить консультацию и взять напрокат техническое средство реабилитации, необходимо написать заявление, предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка, справку о получении инвалидности и документ, который подтверждает нуждаемость в каком-либо из приспособлений.

Подобрать можно и взрослым, и детям. Спрос есть, говорят врачи - тут главное, правильно подобрать, всё  зависит от индивидуальных особенностей человека. А каждое приспособление должно работать только на пользу.

Людмила Кротова, врач ЛФК: "Как раз индивидуальность - самое первое, на что мы обращаем внимание: рост, габариты пациента и его возможности".

А вот уже в одной из пермских квартир Алиса занимается русским языком с приходящем преподавателем, на недавно выданном в центре многофункциональном кресле. По словам родителей, помогает очень, если сравнивать со старым креслом - небо и земля.

- Тут и гидравлические есть у нас подъёмники, вертикальность, выше, ниже опускать.

Поддержка людей с ограниченными возможностями в крае многогранна, развитие направления по подбору и выдаче технических средств реабилитации - одно из главных. 

Это одна из тем на совете по делам инвалидов под председательством главы региона Максима Решетникова.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вопрос актуальный, многие представители общественных организаций его задают".

Сегодня пунктов временной выдачи в крае четыре: в Перми, Чайковском, Березниках и Юсьве. При этом специалисты говорят, что в плане поддержки сейчас разрабатываются программы, когда людям с ограниченными возможностями будут помогать и с обустройством домашнего пространства.

Владимир Бронников, директор КГУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов»: "У нас будет организован жилой модуль, мы сможем показывать, какие поручни, какие дверные проёмы, какое оборудование может быть использовано".

Что касается техсредств реабилитации, сейчас их общее количество в центрах приблизилось к пяти сотням, на руках из них находятся сто пятьдесят. Так что ресурс есть. 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 04.03.2019 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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