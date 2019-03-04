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Счастливые и раздетые: как пермяки встречали весну
В честь первого дня весны на пермской набережной устроили массовое обливание холодной водой. И как оказалось, с началом марта с новой силой активизировались все приверженцы здорового образа жизни.
Счастливые и раздетые - так уже второй год подряд пермяки встречают первый день весны. Затея с массовым обливанием так всем полюбилась, что к ней подключились Ростов, Нижний Новгород, Самара и Саратов.
Куда выше температура в одном из пермских бассейнов, и не столько из-за того что водоем закрытый. На дне разворачивается настоящий боксерский поединок.
Хуки и апперкоты на дне проводить куда сложнее - ведь бороться приходится не только с соперником, но и с сопротивлением воды. Кстати, нокаут здесь бывает лишь когда спортсмен устал и сам готов сдаться.
Денис Михалев, инструктор по дайвингу: "В принципе все вещи, которыми мы занимаемся на суше, мы можем с помощью акваланга делать и под водой".
Городской турнир по боксу, уже классическому, открыл фестиваль Здорового образа жизни. Сергей Марков завоевал не только свою первую весеннюю медаль, но и получил награду как самый возрастной боксер.
Сергей Марков, боксер: "Постоянно на тренировках, парни подходят, что-то спрашивают – рассказываешь прямо в ходе тренировки".
А эти спортсменки встретили весну ярким танцем, что примечательно - на ногах у девушек специальные ботинки - гангоу джампс. Занятие динамичное, хоть составы не напрягаются, но мышцы работают.
Лайф-хак от фитнес-инструктора Татьяны Ламаевой - неделя таких тренировок плюс правильное питание поможет потерять до трех килограммов в весе, что особенно актуально с приходом весны.
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