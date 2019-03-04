Ваза, которой 3 тысячи лет: пермякам показали историческую сенсацию

Впервые в Перми широкая публика получила возможность увидеть ту самую микенскую вазу, новость о которой уже облетела всю страну. Недавно в Пермь приезжали специалисты из Эрмитажа. Они и заметили в ящиках неприметный на первый взгляд артефакт. А когда провели необходимую экспертизу - ахнули. Вазе больше трех тысяч лет.

Музейщики пермского университета, конечно, всегда знали, что их экспонаты уникальны, но что у них в коллекции более 100 лет хранится настолько редкий экземпляр, открыли для себя совсем недавно.

Татьяна Баринова, хранитель музея истории ПГНИУ: "В Эрмитаже таких ваз всего две. В других музеях их вообще нет. Считалось, что у нас их и нет. Как она оказалась в коллекции, вообще непонятно".

Выглядит ваза достаточно невзрачно, но это-то и понятно, ведь ей по оценкам специалистов оказалось более трех тысяч лет. По размеру она не больше чайной чашки, но форма её уникальна. Здесь сделано два горлышка - одно действующее, а другое фальшивое, кроме того, сверху раньше были приделаны две ручки, которые до наших дней не сохранились.

Елена Тарарухина, заместитель директора музея истории Пермского университета: "Можно посмотреть на какие-то визуальные особенности этой вазы, посмотреть на глину, из которой она сделана, ее рисунок, на характерные строения ее, и понять, что эта ваза в данном случае принадлежит к микенской культуре".

Именно это и сделали сотрудники Эрмитажа, когда в середине февраля приехали в Пермь, для того чтобы обновить свои каталоги.

Теперь вазу, наконец, выставили на всеобщее обозрение. Первым повезло ученикам девятых классов.

В музей Пермского университета экспонат попал в 1916 году. Именно тогда преподаватели выкупили её у известного в Санкт-Петербурге коллекционера генерала Александра Пальникова. Больше ста лет ваза находилась неопознанной.

В коллекции музея Пермского университета ещё много экспонатов. Здесь хранятся светильники древнегреческие и древнеегипетские, но многие из них еще до сих пор не изучены до конца. Так что вполне возможно, что в музее пермского университета находится очередная историческая сенсация.