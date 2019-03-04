Сотрудники МЧС в срочном порядке проверили ледовые переправы

Общее потепление и снегопады представляют большую опасность и для ледовых переправ. В срочном порядке сотрудники МЧС сегодня проверили все 12, которые в этом сезоне работают в крае. Переправы будут работать при обязательном условии круглосуточного надзора за толщиной льда.

Ледовая переправа - единственное место, где в автомобиле официально можно не пристегиваться ремнем, и рекомендовано открывать окна. Это на случай если машину придется покидать экстренно. Но сейчас, несмотря на первый день весны, весной и не пахнет.

Экономия на переправе Оханск – Юго-Камский очевидная. 70 километров и около 200 рублей на стоимости бензина. Поэтому она, как и любая другая ледовая дорога в крае, сверхпопулярная.

Ксения Лаптева, сотрудник ледовой переправы: "В ходе эксплуатации ледовой переправы, несмотря на теплую погоду и большой объем выпавшего снега, дорога у нас на высшем уровне. Стоимость 100 рублей. В среднем по ледовой переправе проходит 400 автомобилей в сутки".

Переправу Насадка-Мостовая, через речку Сылву в прошлый понедельник владелец закрыл, потому что заметил образование наледи. В пятницу прошла повторная проверка от МЧС. Сделали специальные ловушки, которые отводят воду с самой трассы. Теперь, если толщина льда позволяет, переправу можно снова открыть. Замеры нехитрые, бурение в двух местах и длинная линейка.

Антон Пономарев, старший государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС» ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Погодные условия изменились, ближе к плюсовым температурам, определено ежедневный контроль по замеру толщины льда. Ответственные за эксплуатацию переправ усиливают за ними контроль, производят контрольные замеры льда ежедневно".

В Прикамье сейчас работает 12 ледовых дорог, на две меньше, чем годом ранее.

В прошлом году переправы закрылись в начале апреля. В этом сезоне погода слишком непредсказуема и изменчива, поэтому надеются доработать хотя бы до конца марта.