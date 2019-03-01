Пермякам пообещали экстремально снежные выходные

Несмотря на наступление календарной весны, зима уступать права не собирается.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Предстоящие выходные будут отличаться большим количеством осадков, снегопад прекратится только во второй половине дня в воскресенье. За первые три дня марта выпадет как минимум треть месячной нормы осадков, а скорее даже ближе к половине месячной нормы.

В субботу ожидается потепление, температура может повыситься до нуля градусов, на юге края - до +1. Одновременно на севере в субботу начнется похолодание. В воскресение похолодание распространится на всю территорию края. Дневная температура составит -7-12 градусов, при этом продолжится снег, прояснение ожидается только к вечеру. Ночь на понедельник скорее всего будет одной из самых холодных в марте с температурой 13-18 градусов мороза, по территории края местами до 20. В Перми будет скорее всего ниже 15 градусов.

Значительное потепление можно ожидать на следующей неделе. Предварительно с середины следующей недели ожидаются дневные оттепели, в отдельные дни среднесуточная температура может подниматься до отметки 0,+1 градус. Это значительно выше нормы для начала марта, но волны тепла будут кратковременными и неустойчивыми".