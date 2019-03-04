Зима не сдаётся

Зима отступать не желает, начало весны отмечено обильными осадками, количество которых превысит норму. В центральных и южных районах края прошли обильные снегопады.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Как минимум треть месячной нормы осадков марта. Скорее всего, даже половина. Высота снежного покрова в Перми за выходные может увеличиться до 80 сантиметров".