В первый день весны пермяки устроили массовое обливание
Первый день весны в Перми встретили весьма необычной акцией. Около сотни человек устроили рядом с арт-объектом "Счастье не за горами" массовое обливание холодной водой.
В этом году мероприятие приобрело российский масштаб - к акции подключились Нижний Новгород, Самара, Саратов. Съемочная группа программы "Вести Пермь" не могла остаться в стороне.
Участники согревались частушками и дарили друг другу цветы. Под массовое "Весна идет - весне дорогу!" пермяки вылили на себя тазики, ведра и бутылки с холодной водой. Весна пришла!
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