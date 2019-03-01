В первый день весны пермяки устроили массовое обливание

Первый день весны в Перми встретили весьма необычной акцией. Около сотни человек устроили рядом с арт-объектом "Счастье не за горами" массовое обливание холодной водой.

В этом году мероприятие приобрело российский масштаб - к акции подключились Нижний Новгород, Самара, Саратов. Съемочная группа программы "Вести Пермь" не могла остаться в стороне.

Участники согревались частушками и дарили друг другу цветы. Под массовое "Весна идет - весне дорогу!" пермяки вылили на себя тазики, ведра и бутылки с холодной водой. Весна пришла!