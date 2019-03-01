Пермский аэропорт оценил перелом пассажирки в 60 тысяч рублей

Суд Индустриального района Перми рассматривает иск пассажирки к аэропорту «Большое Савино». Она требует 700 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб в связи с падением во время посадки на автобус до самолета. В результате женщина получила перелом.

В заседании принимает участие медиатор - профессиональный посредник по решению спора. К нему стороны обратились по настоянию судьи. Итогом должно было стать мировое соглашение - но не случилось.

Истица Галина Мымрина просила призвать к ответу руководство пермского аэропорта из-за недостаточного освещения и отсутствия предупреждающих знаков на участке, где были получены травмы.

Галина Мымрина: "Работоспособность руки у меня не восстановлена. Я испытываю боль, мне очень трудно".

Всё произошло в октябре прошлого года во время пересадки в автобус до самолета. По словам пенсионерки, в сумерках она не заметила неровность на земле и споткнулась. Уже на борту ей была оказана первая помощь. По прилёту в Москву выяснилось, что синяки это ещё не всё - снимки показали перелом лучевой кости со смещением. Полученные травмы и моральный вред женщина оценила в 700 тысяч рублей.

На данный момент аэропорт предлагает выплатить Галине Мымриной максимум 60 тысяч рублей. Но женщину это не устраивает, поэтому она пойдет до конца.