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Пермякам представят вазу, которой более трех тысяч лет
В музее истории Пермского классического университета с сегодняшнего дня выставят в постоянной экспозиции древнегреческую вазу, которой больше трех тысяч лет. Уникальный раритет обнаружили в начале этого года в запасниках. Выяснилось, что даже в «Эрмитаже» подобных предметов всего два.
Уникальный предмет античности попал в вуз еще до революции. За целый век сохранился почти в первоначальном виде. В древние времена в вазе держали масло.
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