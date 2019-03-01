Пермякам представят вазу, которой более трех тысяч лет

В музее истории Пермского классического университета с сегодняшнего дня выставят в постоянной экспозиции древнегреческую вазу, которой больше трех тысяч лет. Уникальный раритет обнаружили в начале этого года в запасниках. Выяснилось, что даже в «Эрмитаже» подобных предметов всего два.

Уникальный предмет античности попал в вуз еще до революции. За целый век сохранился почти в первоначальном виде. В древние времена в вазе держали масло.