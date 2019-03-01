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Отправь открытку к 8 Марта!
«Отправь открытку к 8 Марта!» - акцию под таким названием в преддверии 8 марта проводят на вокзалах Свердловской железной дороги в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Перми.
В зале ожидания «Перми-2» волонтёры- студенты пермского института железнодорожного транспорта предлагают всем желающим отправить открытку к 8 Марта в любую точку мира. При этом бесплатно раздают праздничные бланки и конверты с марками.
Об акции пассажирам сообщают по громкой связи. В течение дня весточки родным и близким можно бесплатно отправить по России и даже за рубеж. Для этого открытки нужно опустить в тематически оформленные почтовые ящики.
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