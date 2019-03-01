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Гастрономическое шоу: зоопарк приглашает на кормление тигрят
Пермский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть кормление тигрят. Шоу устраивают каждые пятницу, субботу и воскресенье в три часа дня. Перед зверьками раскладывают мясо по вольеру так, чтобы им было интересно выбирать самые лакомые кусочки. Ярга, Шаман и Велес ждут пермяков в гости.
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