Гастрономическое шоу: зоопарк приглашает на кормление тигрят

Пермский зоопарк приглашает всех желающих посмотреть кормление тигрят. Шоу устраивают каждые пятницу, субботу и воскресенье в три часа дня. Перед зверьками раскладывают мясо по вольеру так, чтобы им было интересно выбирать самые лакомые кусочки. Ярга, Шаман и Велес ждут пермяков в гости.