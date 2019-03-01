За сломанную руку пассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч рублей

Суд Индустриального района Перми начинает рассматривать иск пассажирки к аэропорту «Большое Савино». Она требует 700 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб в связи с падением во время посадки на автобус до самолета.

Всё произошло в октябре прошлого года во время пересадки в автобус до самолета. По словам пенсионерки, в сумерках она не заметила неровность на земле и споткнулась. Уже на борту ей была оказана первая помощь. По прилёту в Москву выяснилось, что синяки это ещё не всё - снимки показали перелом лучевой кости со смещением. Полученные травмы и моральный вред женщина оценила в 700 тысяч рублей.