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В Политехе ликвидируют Автодорожный факультет
В Пермском политехническом университете с сегодняшнего дня перестанет существовать Автодорожный факультет. Такое решение в ректорате объяснили снижением его популярности. Студентов и действующие специальности обещают сохранить, приписав их к другим факультетам.
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