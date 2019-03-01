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Полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Пермские полицейские задержали подозреваемых в грабеже. В дежурную часть обратился 29-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что двое злоумышленников напали на него на улице Вильямса, избили и похитили 1200 рублей и сотовый телефон. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1998 и 2001 годов рождения. Молодые люди сознались в содеянном.
Полицейские выяснили, что похищенный телефон грабители сдали в торговую точку, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Стражи порядка обнаружили и изъяли гаджет. Возбуждено уголовное дело. 20-летний злоумышленник заключен под стражу, а его подельник находится под подпиской о невыезде.
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