Пермские полицейские задержали подозреваемых в грабеже. В дежурную часть обратился 29-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что двое злоумышленников напали на него на улице Вильямса, избили и похитили 1200 рублей и сотовый телефон. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1998 и 2001 годов рождения. Молодые люди сознались в содеянном.

Полицейские выяснили, что похищенный телефон грабители сдали в торговую точку, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Стражи порядка обнаружили и изъяли гаджет. Возбуждено уголовное дело. 20-летний злоумышленник заключен под стражу, а его подельник находится под подпиской о невыезде.