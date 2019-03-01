Ребята из детских домов продемонстрировали кулинарные таланты

Вкусный и питательный конкурс. 10 команд из детских домов Прикамья сегодня в Перми участвовали в финале кулинарных соревнований. При всей насыщенности образовательного процесса эти ребята на кухне бывают редко. Ведь их кормят профессиональные повара. Однако и такой навык им необходим. В итоге и появился фестиваль.

Фестиваль «Кулинарные фантазии» - мероприятие для ребят, которые остались без попечения родителей. Заданная тема - «Его величество суп».

Щи да каша - пища наша, но сегодня каша в стороне, всё внимание сосредоточено на приготовлении щей, классических, и авторский вариант. Тут главное условие, чтобы в этом авторском варианте капуста присутствовала.

Классика, рассказали эксперты - это мясной бульон, капуста, морковь, лук, репа, зелень. Что касается авторского - тут, куда фантазия заведёт, главное, чтобы в итоге съедобно было.

Лариса Плакхина, президент Пермской ассоциации кулинаров: "Если мы говорим об Урале, то там обязательно будет крупа, может быть грибы, а может несколько сортов какого-то мяса, это авторство!".

Для молодых кулинаров нашлись и грибы, и пшено, перловка и гречка с горохом. А когда начали угощать жюри, оказалось, что ребята из Кудымкара не забыли про свои любимые пистики, превратив суп в блюдо с местным колоритом.

Изначально к каждой команде прикрепили по наставнику-профессионалу, но они только наблюдали, иногда что-то подсказывая, но не подменяя ребят.

Проводится фестиваль второй раз. Десять команд, по два человека - из Перми, Кудымкара, Краснокамска, Нытвы, Добрянки.

Татьяна Шумихина, председатель региональной общественной организации содействия «Подари Надежду»: "Планируем проводить фестиваль ежегодно, и, как можно больше чтобы детей, оставшиеся без попечения родителей, могли быть вовлечены".

В итоге обладателем награды номер один стала команда из Кудымкара. Вкус, манера подачи и прочее сделали своё дело. Впрочем, без подарков не остался никто.