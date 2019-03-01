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Закон на стороне пассажира: с 5-тысячной купюрой можно не фотографироваться
Все точки над i были расставлены в скандальной истории о том, что в Перми пассажиров общественного транспорта, пытающихся расплатиться пятитысячной купюрой, кондукторы якобы заставляют оставить перевозчику свое фото. Мол, это попытка остановить волну фальшивок. Потенциальный преступник испугается и покинет салон. Но оказалось, что и добропорядочные граждане сниматься не желают. На чьей стороне закон?
«Внимание! В связи с массовым распространением фальшивых 5000 купюр, все пассажиры, расплачивающиеся в автобусе 5000 купюрой, будут сняты на фотоаппарат кондуктором».
Сегодня эти объявления уже перекочевали в интернет. Но осадок остался!
Сейчас достоверно известно, что такой необычный способ борьбы с фальшивомонетничеством в автобусах не является постановлением какой-либо власти. Это целиком инициатива некоторых перевозчиков, которые столкнулись с реальной проблемой и попытались решить ее самостоятельно.
Михаил Ухватов, директор НП «Единый союз перевозчиков»: "Органы полиции, начиная свою работу, начинают собирать информацию у кондуктора в том числе. Человек, вместо того чтобы работать, вынужден ходить и давать объяснения".
Конечно, купюрой можно пошуршать, проверить на просвет, прощупать выпуклые элементы и сделать другие манипуляции, но даже умеючи, за считанные секунды выявить подделку практически невозможно.
О том, что законопослушному гражданину такие нововведения могут не понравиться, похоже, не подумали. Однако назвать такой «творческий» подход незаконным тоже нельзя. Автобус - место общественное. Например, сейчас в каждом есть камеры видеонаблюдения.
Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Перми: "По законодательству автобус - это общественное место, где это не запрещено законом. Об этом главное должны висеть соответствующие объявления".
И все же принуждать пассажира позировать перед камерой никто не вправе.
Фотографироваться с купюрой или нет, конечно же, дело каждого. Важно помнить ,что законодательство в этом случае, на стороне пассажира и в случае отказа высадить вас никто не может. Как и в том случае, если у кондуктора нет сдачи. Но если сомнения по поводу подлинности банкноты все же возникли, придется задержаться. Кондуктор вправе остановить движение автобуса и вызвать полицию.
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