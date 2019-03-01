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Экс-глава пермского Росимущества: «Это нелепое и незаконное уголовное дело»
За закрытыми дверями стартовали судебные слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества Галины Постаноговой. Она возглавляла местное подразделение федерального ведомства до 2015 года, потом некоторое время занимала должность заместителя. А в 2017 году ФСБ предъявило ей обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она незаконно разрешила приватизацию 8 земельных участков в Пермском районе, это земли бывшего племзавода «Верхнемуллинский». Нанесенный таким образом ущерб государству, по оценке стороны обвинения, превышает 71 миллион рублей. Сегодняшнее заседание было лишь предварительным, основные слушания впереди. Сама обвиняемая пригласила журналистов следить за процессом.
Галина Постаногова: "Настроение бодрое, оптимистичное, я в себе уверена с самого начала. И хочу сразу напомнить, что именно я сообщила в СМИ о возбуждении этого нелепого и незаконного уголовного дела. Я, как и ранее, не признаю предъявленное обвинение, полагаю, что оно построено на незнании законодательства, как земельного, так и градостроительного".
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