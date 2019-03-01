Губернатор провел рабочую встречу с главой Гремячинского городского округа

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с главой Гремячинского городского округа Алексеем Гребенщиковым. Этот разговор стал вторым из восьми запланированных с руководителями территорий, прошедших процесс объедения в прошлом году. Обсуждение коснулось программы развития. Губернатор поручил усилить работу с обращениями жителей, направленных через портал «Управляем вместе» и социальные сети, а также не забывать про личный контроль.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Самое важное - личное присутствие, постоянно разбираться, где ФАПы сделаны, надо чтобы хорошо работали, участковые уполномоченные - им не забывать помогать, конечно, соцобъекты, школы, спортивная инфраструктура и дороги".

Процесс объединения продолжается в 13 территориях края, в 8 завершен. Создание городских округов позволит муниципалитетам решить ряд проблем. По словам главы округа Алексея Гребенщикова, вверенной ему территории предстоит сфокусироваться на тепле и водоснабжении, благоустройстве, расселении ветхого и аварийного жилья.

Алексей Гребенщиков, глава Гремячинского городского округа: "Территорию объехал со своими заместителями, ознакомился с проблемами, понимаем, куда двигаться и что нам делать".