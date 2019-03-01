Молодёжный форум ставит перед властью острые вопросы

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Молодежный форум

В Перми прошел масштабный Молодежный форум. 

Каждому, кто пришел на открытый разговор с губернатором Пермского края, раздали пульты для голосования. Глава региона задает вопросы, ребята отвечают. Остаться в Прикамье планируют почти 35 процентов присутствующих. Итоги голосования порой неожиданные. В такой неформальной обстановке начинается главное молодежное мероприятие.

Форум проходит на заводе имени Шпагина. Власти выкупили производственные помещения и планомерно создают на этом месте молодежный, общественный, культурный, просто центр для пермяков и жителей Пермского края.

Идеи - тоже для всех, только меньшие по масштабу - предлагали участники конвейера проектов. Больше 60 заявок, 27 - в финале. Победители получили гранты.

Мария Шумихина, победитель конкурса «Конвейер проектов»: "Наш проект называется «Форум для специалистов по работе с молодежью Ассоциации «Союз». Суть проекта в том, что мы приглашаем руководителей и специалистов по молодежной политике в город Чусовой на форумную площадку, где возможно будет решить проблемы, касаемые именно молодежной политики".

И теперь немаловажно свою инициативу продвинуть. И об этом позаботились организаторы форума. В тренде видео, о нюансах на мастер-классе рассказывает создатель популярного телеграм-канала.

Юлия Загитова, журналист (г. Москва): "Вы получите популярность, если вы, конечно, все правильно смонтируете и возьмете хорошего героя, кроме того, ваше видео должно быть короткое, должна быть интересная история".

Вопросов у ребят масса. На любой площадке. И здесь их напрямую или в кулуарах можно задать первым лицам города и края. Что волнует больше - недостаток интересных мероприятий или детских садов с больницами, что заставляет уехать - климат или недоработки местных властей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вопросы были  достаточно острые, тоже понимали, но это же хорошо. Нужно и получить этот острый запрос, чтобы в общем на него ответить, потому что нам нечего скрывать, нам не надо убегать от молодежи, у нас есть ответы, у нас есть позиция, и нам очень важно донести это до молодежи".

Молодежный форум проходит в четвертый раз, и интерес все больше. Нынче он собрал больше тысячи участников. Организаторы уже подтвердили, проведут его и в следующем году. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.03.2019 в 10:03 в рубрике - Вести Пермь

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