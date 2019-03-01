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Коммунальная авария в центре города вызвала пробки
На улице Куйбышева вечером возникли пробки, из-за того что накануне было перекрыто движение по одной из полос на отрезке от Луначарского до Пушкина.
На месте недавних и уже законченных работ по монтажу ливневой канализации провалился участок проезжей части. Яма тут же заполнилась водой. Одна из машин попалась в ловушку. Вскоре выяснилось, что под землей повреждена труба. Скорее всего трещину оставили строители, но не заметили и закопали. Со временем течь усилилась и подмыла грунт. Из-за аварии ни одно из зданий не было отключено от воды.
Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "К сожалению, не в первый раз происходит эта история. В конце прошлого года несколько раз были аналогичные случаи с этой же организацией, которая повреждала водопровод. Так получилось и в этот раз".
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