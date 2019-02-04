Минус один градус каждый час: как без проблем пережить самую холодную ночь?

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← В Кудымкарском драмтеатре устраняют нарушения требований пожарной безопасности. Но их слишком много.

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Начиная с 9 часов вечера столбик термометров в Прикамье будет опускаться на один градус каждый час. В Перми он должен остановиться на отметке -30 градусов. Но за пределами краевой столицы, особенно на востоке края, будет гораздо холоднее. В Суксуне, Октябрьском – до минус 35 градусов. И чем ближе к границам Свердловской области, тем мороз будет сильнее.

В ГИБДД советуют водителям отказаться от дальних поездок. Если же их не избежать, то приготовиться основательно.

Дамир Гилязетдинов начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми : «Чтобы обязательно брали с собой тёплые вещи, обязательно зарядили сотовый телефон, на случай какой-либо аварии, и самое главное - нужно проверить аккумулятор».

В холодную погоду возрастает количество пожаров. Причинами возгорания становятся неосторожная эксплуатация печного отопления, обогревательных электроприборов. Поэтому, в МЧС напоминают - греться тоже надо с умом.

Алексей Козюков, начальник дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: «Соблюдать правила противопожарного режима при использовании печного оборудования, электрообогревателей, рекомендуем пользоваться стандартными и заводского изготовления электроприборами».

Жителям Прикамья рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. В случае обморожения необходимо сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Владимир Сафронов, ортопед-травматолог: «Нужно сохранить тепло, путём плотного укутывания, человека в тёплое помещение, дать обильное тёплое питьё и вызвать скорую помощь, чтобы быстрей попасть к травматологу».

Если верить прогнозам, сильные холода продержатся меньше суток, в ночь на среду уже ожидается снегопад и потепление.

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 04.02.2019 в 21:37 в рубрике - Вести Пермь

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← В Кудымкарском драмтеатре устраняют нарушения требований пожарной безопасности. Но их слишком много.

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