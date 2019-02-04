В Кудымкарском драмтеатре устраняют нарушения требований пожарной безопасности. Но их слишком много.

В Кудымкарском драмтеатре устраняют нарушения требований пожарной безопасности. Напомним, осенью прошлого года в учреждении была проведена плановая выездная проверка, которая выявила 315 нарушений - начиная с отсутствующих табличек с номерами экстренных службы и заканчивая неправильно построенными путями эвакуации. Большая часть нарушений не исправлена с самого открытия драмтеатра, которое состоялось в 2014 году. По итогам проверки учреждение былопривлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 150 000 рублей. Однако руководству театра удалось это решение оспорить, снизив размер штрафа до 75 000 рублей.

Впрочем, некоторые нарушения уже устранены либо устраняют в настоящий момент. Например, в фойе убрали все выставки и экспозиции, которые мешали эвакуации. Кроме того, пол из мрамора (материалы были привезены из Индии) закрыли ковролином. Руководство театра ищет дополнительные средства для насосной станции и приведение системы пожаротушения в нормативное состояние. Для этого запросили субсидию у министерства культуры в размере 2,5 млн рублей. Заявка будет рассмотрена в середине февраля. По словам директора драмтеатра, о закрытии здания речь не идет.

Анатолий Четин, директор Кудымкарского драмтеатра: «Система, которая необходима для полноценной работы театра у нас в рабочем состоянии и это абсолютно не влияет на работу театра, на безопасность нашего театра».

Новый срок устранения нарушений - декабрь 2019 года.