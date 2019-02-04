Прощальный концерт в «Облаках»: пермские поклонники Децла рассказали о выступлении кумира

Свой последний официальный концерт рэпер Децл провел в Перми 1 февраля. Спустя чуть более суток он скончался от остановки сердца в одном из баров Ижевска, где выступал на закрытой вечеринке. Пермские поклонники музыканта говорят, что ничего необычного в поведении исполнителя не заметили - ничего запрещенного не принимал, пил кофе.

Борис Бари, арт-директор концертной площадки: «Он был бодр, весел, мы шутили, разговаривали на разные темы, мы обсуждали творчество, веяния, которые трендами являются сейчас, обычные житейские темы обсуждались».

В Перми вместо положенных сорока минут Децл выступал в два раза больше. Как всегда был на волне, охотно общался с фанатами. Пермский рэпер Макс Флай был знаком с Кириллом лично, был в том числе и на последнем концерте, считает Децл был катализатором хипхоп культуры в стране.

Мах FLY: “Самому лично мне нравилось еще с детства посыл Децла это протест, это уличная культура, начинал тоже с брейкданса, как и я - рифмы простые, легко ложатся на слух, я думаю что они будут вечными".

Децл ворвался в двадцать первый век. В 2000-м первый альбом разошелся миллионным тиражом. Всего он выпустил восемь пластин. "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" - эти песни знал каждый подросток “нулевых”. Концерт исполнителя в Перми 1 февраля собрал около 200 фанатов, больше просто не вмещалось в зал. После репер сразу отправился на выступление в Ижевск. По пути Децл опубликовал в соцсетях ставшую последней запись - “Пермь-Ижевск живописные пейзажи России”.