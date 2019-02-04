В Перми прошла первая городская акция «Нити добра»
Первая городская акция «Нити добра» прошла в «Фестивальном доме» на эспланаде. В течение нескольких часов все желающие пермяки вязали одежду детям, рожденным раньше срока. Самое маленькое изделие получились всего 3 сантиметра - это носочки.
Организатором акции «Нити добра» выступил клуб 28 петель.Семь лет назад проект организовали вязальщицы Казахстана, постепенно к нему присоединились несколько городов России, а в 2017 году - Пермь. Участники клуба вяжут только для малышей, которые поторопились раньше срока появиться на свет. Встречи проходят каждую субботу в библиотеке Пушкина. Все связанные вещи отправляются мамам новорожденных и в больницы.
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