В Перми прошла первая городская акция «Нити добра»

Первая городская акция «Нити добра» прошла в «Фестивальном доме» на эспланаде. В течение нескольких часов все желающие пермяки вязали одежду детям, рожденным раньше срока. Самое маленькое изделие получились всего 3 сантиметра - это носочки.

Организатором акции «Нити добра» выступил клуб 28 петель.Семь лет назад проект организовали вязальщицы Казахстана, постепенно к нему присоединились несколько городов России, а в 2017 году - Пермь. Участники клуба вяжут только для малышей, которые поторопились раньше срока появиться на свет. Встречи проходят каждую субботу в библиотеке Пушкина. Все связанные вещи отправляются мамам новорожденных и в больницы.