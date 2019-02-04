«Заплесневелым» домом для детей-сирот заинтересовались следователи

Историей с «заплесневелым» многоквартирным домом для детей-сирот в Нытве заинтересовались следователи. Об ужасном состоянии здания сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, дом, на который были выделены средства краевого бюджета, построен на болоте, без соблюдения правил и норм строительства. В подъезде здания рушатся стены, с фасада осыпается штукатурка, в квартирах плесень.

Следственным управлением СК РФ по Пермскому краю расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию жилого дома.

По данным следствия, в сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года администрацией Нытвенского городского поселения выданы поочередные разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Нытва, проспект Ленина, 48. Согласно акту осмотра технического состояния многоквартирного дома, в доме имеется ряд дефектов и признаков аварийности его отдельных конструктивных элементов.

В рамках расследования допрошены проектировщики, жильцы, должностные лица, выдававшие разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию и участвовавшие в приемке объекта специалисты министерства строительства Пермского края, а также генеральный директор организации-подрядчика. Следователями изъята и детально осмотрена проектная и рабочая документация, касающаяся строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома

В рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и принимавших участие в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.