В спорткомплексах Перми начали принимать заявки на «Лыжню России». Сделать это можно с 4 по 8 февраля в СК им. Сухарева, УДС «Молот», ДС «Орленок» и СК «Прикамье», с 14:00 до 19:00. «Лыжня России» пройдет 9 февраля, уже в 37-й раз. Ожидается, что в Прикамье на старт выйдут более 11 тысяч человек, более половины стартовых номеров предусмотрено для жителей краевой столицы. В Перми площадка для массового забега на лыжах по традиции расположена на базе «Пермские Медведи», по адресу ул. Спортивная, 22. Предусмотрены три дистанции - 2019 метров, 5 и 10 км.

В этом году «Лыжня России» посвящена Году театра, поэтому участникам забега на 2019 метров предлагается быть в театральных костюмах. Кроме того, организаторы проведут среди участников фотоконкурс с главным призом - поездкой в Сочи.