В спорткомплексах Перми начали принимать заявки на «Лыжню России»

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«Заплесневелым» домом для детей-сирот заинтересовались следователи →
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← В Арт-резиденции открылась выставка «Вот увидишь»
«Заплесневелым» домом для детей-сирот заинтересовались следователи →
|04.02.2019 в 15:41
|04.02.2019 в 15:07
|04.02.2019 в 14:03
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«Заплесневелым» домом для детей-сирот заинтересовались следователи
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Студенты-медики провели волонтерскую акцию в доме престарелых в селе Покча
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Сегодня решат судьбу общежития на Уральской, где обрушилась часть стены
Ближайшая ночь в Перми станет самой холодной за последние 2 года
В школах Перми началась запись детей в первые классы
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Гость студии. Гия Эрадзе о новой программе «Королевский цирк»
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