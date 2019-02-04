В Арт-резиденции открылась выставка «Вот увидишь». Она посвящена технологиям по лечению болезней глаз и улучшению зрения. Арт-объекты предлагают по-другому взглянуть на возможности, которые дает хорошее зрение. Экспозиция организована офтальмологической клиникой «Три-З», которая отметила пятилетие своей работы в Пермском крае.

Татьяна Сердюкова, исполнительный директор клиники заботы о зрении «Три-З» в г. Перми: "За 5 лет работы клиники мы прооперировали более 25 тысяч пациентов. Они получили отличные результаты. В клинике созданы все условия для получения высокотехнологичной офтальмологической помощи здесь и сейчас.

Необычная выставка будет открыта для посетителей в пермской Арт-резиденции до 6 февраля. После этого ее перевезут на постоянное место обитания - в клинику «Три-З».