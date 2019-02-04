Студенты-медики провели волонтерскую акцию в доме престарелых в селе Покча
Студенческий десант наведался в село Покча Чердынского района. Несколько дней студенты академии им. Вагнера помогали подопечным местного дома престарелых. В задачи ребят входило помочь пожилым людям умыться, одеться, выйти на прогулку. Но главное - уделить внимание и поговорить. 15 студентов жили с подопечными интерната под одной крышей, чтобы оказаться рядом сразу, когда потребуется помощь.
Нина Маратканова, заместитель директора дома престарелых «Благолетие»: «Каждый школьник, каждый студент должен побывать в таких заведениях и посмотреть - есть бабушки, которые пекут оладушки, а есть бабушки, за которыми нужен уход».
Кроме того, ребята помогли прибрать в местной церкви, которую также содержат пожилые люди. Здесь они подмели полы, протёрли иконы от пыли, почистили ковры. Всё это в рамках всероссийской акции «Снежный десант». В Прикамье под её эгидой работают несколько студенческих отрядов, впервые команда сформирована из студентов-медиков.
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