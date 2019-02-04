Пермский пенсионер добился от управляющей компании ремонта квартиры

Пермский пенсионер обязал управляющую компанию сделать ремонт. Еще летом в квартире Анатолия Горбунова потек потолок. Первую жалобу в управляющую компанию «Благо» он направил 19-го июня, затем к хождению по кабинетам подключилась дочь пенсионера. Именно её звонок приняли в колл-центре администрации Перми.

Анатолий Горбунов, житель дома по ул.Г.Хасана, 151А: «Куда она только не обращалась и, слава богу, помогли на «прямую линию» выйти. А она и в прокуратуре была… Я бы просто не выдержал».

После прямой линии разговор с управляющей компанией и чиновниками взяли на себя координаторы партпроекта «Единой России» «Городская среда». УК «Благо» к исполнению обязанностей так и не приступила, даже связаться с руководством оказалось проблематичным. По просьбе администрации района за обслуживание дома взялась другая компания. Выяснилось, что нарушена изоляция в душевой кабине этажом выше, неполадку устранили, но все равно нужен капитальный ремонт. Этот вопрос общественники пообещали тоже проконтролировать. Впереди ещё несколько встреч с Анатолием Горбуновым, но главное для пенсионера - достигнута предварительная договорённость с новой управляющей компанией о ремонте в его квартире.

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»: «Даже мы сталкиваемся порой с недопониманием, а что говорить о простом человеке, который не знает всей этой «нормативки». Думаю, что таким вот образом пользу от общественности люди видят даже больше, чем пустым хождением по кабинетам».

Консультации по вопросам ЖКХ и благоустройства дворов координаторы партпроекта «Единой России» «Городская среда» проводят для всех - несколько раз в месяц в колл-центре главы Перми, а также на выезде, в разных городах края.