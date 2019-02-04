Сегодня решат судьбу общежития на Уральской, где обрушилась часть стены
Многоквартирный дом в Перми по ул. Уральской, 110, где 31 января обрушилась часть стены, признан аварийным. Заключение уже поступило в администрацию Мотовилихинского района. Сегодня специальная комиссия должна принять решение о дальнейшей судьбе дома.
Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района г. Перми - «Администрацией района организована межведомственная комиссия, на которой будет рассмотрен вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Данное заключение направляется в департамент жилищных отношений администрации г. Перми с целью издания нормативно-правового акта (распоряжения) о признании дома таковым и это будет уже являться основанием для включения в программу по расселению аварийного жилья и по его сносу».
Напомним, 24 января у 4-х этажного дома обрушилась часть стены, из-за чего на первом этаже образовалась сквозная дыра. В доме проживают около 150 человек. Решение об их эвакуации пока не принято. Сами жильцы опасаются, что обрушение стены может продолжиться:
Ольга Анисимова, старшая по общежитию по ул. Уральской, 110 - «Это стена нежилого помещения, но над которым находятся места общего пользования - туалеты, мойки. Обрушение может быть в любой момент. Люди боятся».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ближайшая ночь в Перми станет самой холодной за последние 2 года
В школах Перми началась запись детей в первые классы
Пермь вошла в топ-10 самых честных городов России
Гость студии. Гия Эрадзе о новой программе «Королевский цирк»
Вести Пермь. События недели 03.02.2019
В Перми начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс
В Перми установят окончательные границы «зеленого пояса»
Началась регистрация на гонку «Лыжня России 2019»
Самая большая семья Прикамья готовится отметить новоселье
Вооруженный санками пермяк пытался ограбить банкомат
Добавить комментарий: