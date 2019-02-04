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Ближайшая ночь в Перми станет самой холодной за последние 2 года
Сегодня в Прикамье было самое холодное утро за всю зиму. Как сообщил в интервью "Вести Пермь" сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, на востоке Пермского края температура воздуха опустилась до -32 градусов, а из-за сильного ветра ощущаемая температура упала до -45 градусов. На остальной территории региона мороз не такой сильный: до -30 градусов.
В течение сегодняшнего дня продолжится приток холодного воздуха из Зауралья, потепления практически не будет. Дневная температура в Перми не выше -24 градусов, по краю от -21 до -26 градусов, по востоку Прикамья до -30.
Ближайшая ночь будет не только самой холодной в эту зиму, но и за последние два года. В Перми ожидается мороз до -31 градуса, по востоку края до -35...-37 градусов.
Впрочем, уже завтра днем синоптики ожидают начало потепления, в среду в Перми температура воздуха будет около -20 градусов.
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